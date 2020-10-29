Американские журналисты рассказали о списанных кредитах Трампа

Нью-Йорк, 28 октября. Американские кредиторы простили действующему главе Белого дома Дональду Трампу долги на 280 млн долларов в 2010-2012 годах. Об этом пишет The New York Times.

Согласно полученной информации, американский лидер занимал большую часть денег на строительство Trump International Hotel and Tower, который расположен в Чикаго. На реализацию проекта были взяты кредиты на сотни миллионов.

Издание сообщило, что после кризиса Трампу пришлось просить отсрочку по выплатам, однако кредиторы решили простить действующему президенту значительную часть его долга. Только за 2010 год с Трампа списали 180 млн.