Анна Снаткина похвасталась гимнастическими достижениями дочери

Москва, 29 октября. Актриса Анна Снаткина показала, каких успехов добилась ее семилетняя дочь на гимнастическом поприще.

Маленькая Вероника уже давно занимается спортом и готова демонстрировать свои навыки практически при любой возможности. На этот раз девочка показала свои умения на детской площадке во время прогулки. Снаткина, которая была приятно удивлена трюками дочери, решила похвастаться достижениями девочки, поэтому сняла упражнения на видео и выложила в Instagram.

Вероятно, актриса приняла решение отдать дочь в гимнастику совсем не случайно. Дело в том, что Снаткина сама является обладательницей первого взрослого разряда по гимнастике и мастером спорта по спортивной аэробике. Артистка даже самостоятельно готовила дочь к соревнованиям во время режима самоизоляции, консультируясь с тренерами в удаленном режиме. В итоге Вероника показала отличные результаты.

Анна Снаткина растит дочь вместе с петербургским актером и шоуменом Виктором Васильевым. До 2019 года пара не показывала девочку общественности, но затем Вероника появилась вместе с мамой на модном показе.