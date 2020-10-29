Военные учения России и Монголии стартовали в Бурятии

Хабаровск, 29 октября. Совместные российско-монгольские военные маневры стартовали на территории Бурятии.

Учения под названием "Селенга-2020" состоятся в Республике Бурятия на полигоне Бурдуны. Военнослужащие подняли флаги России и Монголии в ходе торжественной церемонии открытия маневров, а также исполнили государственные гимны обеих стран.

Военные руководства РФ и Монголии впервые применят в ходе совместных учений метод поэтапного выполнения тренировочных задач сразу на двух полигонах, расположенных на территориях обоих государств. Основная часть маневров пройдет в Бурятии, после чего монгольские военнослужащие выполнят ряд заданий на полигоне в своей стране.

Кадры с испытаниями новой российской противоракеты системы ПРО попали в Сеть. Запуск был сделан на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает телеканал "360".