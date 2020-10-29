Порноактер из США объявил о завершении карьеры ради политики

Уилтон-Мэнорс, 29 декабря. Американец Хуан Мелесио, который построил карьеру в порноиндустрии, объявил о начале политической карьеры.

Мелесио исполнилось 42 года. Он является жителем Уильтон-Мэнорса, пишет Miami New Times. По информации издания, актер нетрадиционной ориентации собирается предложить свою кандидатуру в совет города.

По мнению Мелисио, его профессиональное прошлое не должно выступать в качестве причины, чтобы о нем сформировалось какое-то мнение. Актер подчеркнул, что его коллеги занимаются развлечением людей и реализуют на экранах их сексуальные фантазии. В обычной жизни сотрудники порноиндустрии ничем не отличаются от обычных граждан.

Кандидат в депутаты добавил, что остальные политики, несмотря на свои костюмы и умение красиво говорить, не дают людям ничего нового. От них все устали. Мелисио обратился к тем, кто больше не готов мириться с ложью и лицемерием.

В Уилтон-Мэнорсе насчитывается второе по численности ЛГБТ-сообщество.