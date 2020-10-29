Из использованного масла научились делать новый вид топлива

Москва, 29 октября. Растительное масло, пищевые отходы и пластиковый мусор научились перерабатывать в дешевое топливо.

Открытие сделали специалисты из Мельбурнского королевского технологического института в Австралии. Им удалось получить недорогостоящее топливо из вторсырья. Для этого химики применили новый тип сверхэффективного катализатора, который помогает производить низкоуглеродный биодизель. Информация об этом опубликована в профильном издании Nature Catalysis.

Астрофизики также делают открытия в своей сфере. На освещаемой Солнцем стороне Луны найдена вода. Сделать открытие удалось при помощи обсерватории инфракрасной астрономии. При это еще неизвестно, можно ли использовать находку в качестве ресурса, заявили в NASA. Об этом пишет издание «Ридус».