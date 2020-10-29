Суд продлил содержание под стражей Владимиру Воронцову

Москва, 29 октября. Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов будет находиться под стражей до 20 января 2021 года. Меру пресечения обвиняемому продлил суд.

Его адвокат Александр Самухов констатировал, что судья не стал учитывать доводы защиты, сообщает ТАСС.

Воронцов, который ранее работал в системе МВД, обвиняется в нескольких эпизодах вымогательства, распространения порнографии и публичном оскорблении представителя власти. Фигурант не считает себя виновным.

Следователи полагают, что три года назад Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у полицейского. Взамен он обещал не публиковать его интимные фотографии. Желаемых денег злоумышленник не получил, после чего фигурант залил в соцсети компрометирующие снимки. Затем последовали аналогичные эпизоды с вымоганием денег и публикацией личных фотографий в отношении других потерпевших.

На странице своего паблика обвиняемый сделал посты, которые оскорбляли честь и достоинство сотрудников МВД и одного адвоката.

Суд арестовал денежные средства Воронцова, сумма которых превышает 19 миллионов рублей.