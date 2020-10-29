Названы признаки продолжительного COVID-19

Лондон, 29 октября. Более пяти симптомов в первую неделю заболевания являются признаками «продолжительного COVID-19».

Портал medrxiv опубликовал исследование ученых из Королевского колледжа Лондона, которые изучали больных в Швеции, Британии и США, записывающих симптомы в приложение. Специалисты отметили, что подобные случаи сложно изучать, так как не всем больным правильно поставили диагноз из-за необычных симптомов.

Ученые выявили, что минимальный порог «продолжительного COVID-19» — четыре недели. Такая продолжительность наблюдалась у 558 исследуемых. У 189 больных симптомы не уходили на протяжении восьми недель, еще 95 человек они не проходили спустя три месяца.

Исследование показало, что у тех больных, у кого в первую неделю болезни было больше пяти симптомов, чаще других развивался «продолжительный COVID-19». Также были перечислены основные симптомы болезни: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния. Кроме того, больные с «продолжительным COVID-19» жаловались на боль в мышцах.

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