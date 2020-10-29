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Швейцария отменила обязательную самоизоляцию для приезжих из России

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Швейцария отменила обязательную самоизоляцию для приезжих из России граждан

Женева, 29 октября. Власти Швейцарии отменили десятидневную изоляцию для въезжающих на территорию страны россиян.

Нововведение вступило в силу в эту среду. Сейчас в «карантинный»‎ список входят лишь четыре страны. Среди них Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. Список государств появился на сайте федерального управления здравоохранения Швейцарии. За несоблюдение самоизоляции иностранцам грозит штраф в размере более 10 тыс. долларов.

В Швейцарии зафиксирован «относительно высокий уровень заболеваемости по сравнению с европейскими странами», отмечают местные власти. По данным на 28 октября, в стране зафиксировали 8593 случая коронавируса. Это наибольший прирост с начала пандемии.

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