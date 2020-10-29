Любовница Тарзана пригрозила раскрыть все подробности их отношений

Москва, 29 октября. Актриса Анастасия Шульженко, прославившаяся после секс-скандала со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан), пригрозила раскрыть все подробности их отношений.

Шульженко, утверждающая, что была возлюбленной Тарзана, опубликовала в Instagram видеообращение. Она с намеком на мужа певицы Наташи Королевой подчеркнула, что человек, желающий что-то забыть, как правило, «не педалирует тему».

«Знаешь, Сереж, не зли меня. Или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения?» — заявила девушка.

Подписчики неоднозначно восприняли призыв актрисы. Некоторые пользователи сочли, что история вокруг измены Тарзана все больше походит на постановочное шоу. Они отметили, что «умная и уважающая себя женщина» вряд ли стала бы делать такие заявления.

«Да если б это случилось на самом деле, я считаю, женщина б молчала и всеми силами утаивала эти связи. Это лично мое мнение. Шоу, просто шоу», — говорится в одном из комментариев.

О романе Тарзана с Шульженко стало известно в начале сентября. Королева простила мужа, поскольку уверена, что он стал жертвой профессиональной мошенницы.

Тем временем еще одна актриса объявила себя любовницей стриптизера. Тренер по технике речи Ксения Чернова утверждает, что встречалась с Тарзаном полтора года.