Кадры с запуском новой российской противоракеты попали в Сеть

Москва, 29 октября. Кадры, на которых показан запуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) в Казахстане, опубликовало Минобороны РФ.

Видеозапись, опубликованная на официальном YouTube-канале ведомства, с нескольких ракурсов показывает движущуюся колонну военных автомобилей. Далее идут кадры загрузки ракеты в шахту.

Запуск ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган снят с разных точек. Заметно, как реактивный снаряд очень быстро взмывает вверх и начинает двигаться по траектории, которая близка к горизонтальной.

В связи с тем, что на полигоне облачно, зритель может увидеть только начальный участок полета противоракеты.