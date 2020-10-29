Школьник угрожал учителю убийством за тройку по английскому в Приморье

Лесозаводск, 29 октября. Учащийся 11 класса одной из школ Лесозаводска Приморского края угрожал учителю английского убийством за поставленную в полугодии тройку.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ. Обвиняемый выплатил компенсацию морального вреда преподавателю за угрозу убийством.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела", — сообщили в СКР.

Ходатайство о прекращении дела удовлетворено следователем. Подросток впервые совершил преступление небольшой степени тяжести и загладил вред в отношении потерпевшей.