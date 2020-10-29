Политолог Осташко предрек Франции смутные времена

Францию ждут смутные времена из-за всеобщего карантина в стране и активизации межрелигиозного конфликта. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Возвращение карантина

Франция снова уходит на карантин из-за коронавирусной инфекции. Ежедневно число заразившихся COVID-19 в стране исчисляется десятками тысяч человек. Карантин начнется 30 октября. С телеобращением к нации выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Цель карантина — снизить число заражений. Самоизоляция будет действовать на всей территории Франции минимум до 1 декабря.

«Так как мы уже пережили события весны, этот режим изоляции будет адаптирован по трем главным позициям: школы останутся открытыми, работа сможет продолжаться, дома престарелых и социальные центры проживания могут посещаться», — объяснил Макрон.

Смутные времена

Как отметил Руслан Осташко, Макрон оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, крайне печальная ситуация с коронавирусом в стране. С другой — открытый конфликт с исламским миром, где он выступил ярым противником исламизации. Многие восприняли это как войну Франции с этой религией в целом.

«Хотя речь шла о радикальном исламе. И сейчас он, как молодой президент, оказался в ситуации, когда покровители кинули его. Рокфеллерам сейчас не до Франции и не до Макрона, потому что экономический кризис очень большой. И Макрон сейчас себя проявляет как молодой и сильно истеричный политик. То он борется с исламом, то он всю страну сажает на карантин. Конечно же, это крайне негативно будет сказываться и на экономике Франции, и на политике», — пояснил Руслан Осташко.

По его словам, французам сейчас нужна стабильность, понимание завтрашнего дня. Но Макрон им этого дать не может. Скорее всего, страну будут ждать новые всплески протеста.

«Религиозный конфликт, связанный с исламизацией, будет нарастать. С другой стороны, тяжелая экономическая ситуация будет заставлять беженцев, которые сейчас находятся во Франции, искать себе заработки. А самые простые из них — участие в массовых беспорядках, которые могут быть как инициированы кем-то, так и могут быть стихийными с целью ограбить магазины, белое население. Францию, к сожалению, ждут очень смутные времена. Ближайшие полгода будут для страны очень сложными. На этом фоне активизируются конкуренты Макрона и заработают политические очки», — добавил Руслан Осташко.

По его мнению, Франции нужен не истеричный политик, а сильный и стабильный лидер. Таким может стать Марин Ле Пен.

«Борьба с радикальным исламизмом должна быть жесткой, а не полумерами. Необходимо бороться с незаконной миграцией, должно быть выдворение незаконных мигрантов в жесткой форме, к чему Макрон не готов. Хотя и говорит о таких вещах, но ничего не делает. И должно быть четкое понимание борьбы с коронавирусом — это поиск вакцины и закупка ее, например, у России. Подобные шаги могут привести к очень хорошим результатам для Ле Пен», — заключил Руслан Осташко.

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила свыше 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.