Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух районов в Карабахе

Баку, 29 октября. Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, сообщило азербайджанское Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что удар был нанесен в 08:24 по Москве. Официального комментария от Еревана пока не поступало. Также неизвестно о наличии пострадавших среди военнослужащих или мирного населения, или повреждениях инфраструктуры. Попавшие под обстрел районы находятся у границы зоны боевых действий нагорнокарабахского конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Азербайджан заявил о провокациях на границе, и перешел в наступление на позиции Нагорно-Карабахской республики (НКР). Стороны трижды объявляли режим прекращения огня, однако продолжают сообщать об обстрелах с противоположной стороны.