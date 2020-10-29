Летчики ЮВО на Кубани испытали модернизированные ракеты «Вихрь-1»

Краснодар, 29 октября. Летчики армейской авиации в Краснодарском крае испытали модернизированные противотанковые ракеты «Вихрь-1».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Летчики Южного военного округа осуществили тестовые пуски ракет в рамках учебных полетов. Пуски проводились с ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», которые успешно поразили учебные цели на расстоянии восьми километров. Летчики ЮВО совершили более пусков 30 ракет по бронированным и другим объектам.

Комплексы оснащены системой автоматического наведения, что значительно повышает их эффективность, позволяя экипажу выполнять более широкий спектр задач. Стоит отметить, что впервые модернизированная ракета «Вихрь-1» была представлена на форуме «Армия-2020».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует оснастить боевые вертолеты Ми-28НМ мини-беспилотниками и дронами-камикадзе, передает телеканал «360».