Корреспондент ФАН проверил качество покраски пензенского моста Дружбы

Корреспондент ФАН проверил, насколько соответствует истине заявление главы администрации города Пензы Андрея Лузгина о завершении работ по покраске моста Дружбы. Напомним, что на недавней пресс-конференции, проходившей в онлайн формате, Лузгин заверил горожан, что покраска подвесного пешеходного моста в центре города окончена.

«Мост нужно было красить в любом случае, проводить зачистку от ржавчины. По предложению главного архитектора был внесен колер. Мы видим по соцсетям много откликов, нас где-то сравнивают с Сан-Франциско, это не самое плохое сравнение для нас в данном случае», — добавил он.

Как стало известно ФАН, жители города качество покраски моста не оценили, указав на многочисленные изъяны в проделанной работе. По словам главы администрации, все недочеты подрядчик уже устранил. Корреспондент ФАН решил лично убедиться в словах Андрея Лузгина.

Оказалось, что изъяны, вызвавшие недовольство горожан, действительно были устранены. Качество покраски моста значительно улучилось. В настоящий момент на мосту отсутствуют элементы освещения, так как они в ближайшее время будут заменены на более современные.

Общее впечатление от работы портят только неокрашенные тросы, с которых лохмотьями торчит старая краска. Однако, как заявил Андрей Лузгин, покраска тросов подвесного моста не входила в проект.