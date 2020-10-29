Волонтеры ищут в Башкирии загадочно пропавшую 13-летнюю девочку

Ишимбай, 29 октября. Поисково-спасательный отряд «Отклик» ищет пропавшую 13-летняя девочку. Волонтеры просят помощи в ее поисках.

Как сообщили поисковики, подросток вышел из дома в Ишимбае 29 октября, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы девочки: рост — 152 сантиметра, телосложение — полное. В момент исчезновения она была одета в вязаную шапку темно-синего цвета, зимнюю черную куртку, спортивные темно-синие брюки и летние черные кроссовки с белой подошвой.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону: 89871060601 или 02.