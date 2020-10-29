Нетребко выступила на концерте в серьгах за 18 млн рублей

Москва, 29 октября. Известная оперная певица Анна Нетребко выступила на концерте в Большом театре в Москве в серьгах с бриллиантами стоимостью примерно 18 миллионов рублей.

Народная артистка России приняла участие в концерте итальянского певца и дирижера Пласидо Доминго. Для выступления на сцене Большого театра она выбрала украшения швейцарского производителя часов и ювелирных изделий премиум-класса Chopard.

Серьги из белого золота 750 пробы с бриллиантами огранки "груша" из коллекции Green Carpet оцениваются в 18,5 миллиона рублей. Фото звезды размещено в Instagram-аккаунте ювелирного магазина Mercury.

Нетребко не первый раз надевает такие дорогие украшения. Однажды она появилась на ковровой дорожке Metropolitan Opera в Нью-Йорке в браслете и серьгах с бриллиантами за 3 миллиона долларов (около 232 миллионов рублей).

Оперная дива недавно опубликовала в Instagram фотографии с прогулки по российской столице. Компанию ей составил певец Филипп Киркоров. Фанаты тут же заметили, насколько "исхудала" звезда после коронавируса. Причем еще больше, чем худоба, подписчиков смутило то, что Нетребко в начале октября гуляла по городу в босоножках.