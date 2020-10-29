Трамп рассказал подробности об авторе скандальной статьи о Белом доме

Вашингтон, 29 декабря. Глава США Дональд Трамп рассказал подробности о скандальной статье The New York Times, в которой дискредитируется деятельность Белого дома.

Автором статьи про американского лидера стал бывший глава аппарата Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Майлз Тейлор. Он сообщил о том, что сторонники президента США саботировали часть его указаний.

Сам Дональд Трамп заявил, что не слышал ни про какого Тейлора. Это еще одна попытка дискредитации со стороны американского издания The New York Times. Автор статьи работал вместе с журналистами, а сейчас выполняет указания скандальной телекомпании CNN, подчеркнул президент.