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РФ обратилась в Верховный суд Нидерландов по искам ЮКОСа

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РФ обратилась в Верховный суд Нидерландов по искам ЮКОСа

Москва, 29 октября. РФ попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам ЮКОСа, сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замглавы Минюста Михаил Гальперин.

«30 октября состоятся слушания [по этому вопросу]», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

В июне ВС Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с РФ 50 млрд долларов, но позднее это решение было отменено Окружным суд Гааги. В феврале Апелляционный суд Гааги вновь занял сторону акционеров. В Минюсте РФ объяснили, что с учетом пеней сумма увеличилась на семь млрд долларов. Верховному суду Нидерландов предстоит рассмотреть доводы о многочисленных юридических ошибках, которые, по мнению России, допустила апелляционная инстанция при толковании международного права.

 

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