Вашингтон, 29 октября. Американское издание The Wall Street Journal перед президентскими выборами в США назвало еще один «российский источник» компромата на Дональда Трампа. По данным WSJ, «источником» является уроженка Перми Ольга Галкина.

Согласно данным СМИ, Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding, которая принадлежит российскому предпринимателю Алексею Губареву. Согласно источникам WSJ, Галкина якобы переложила ответственность за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК) на подразделение компании Webzilla, а также назвала Губарева «экспертом по хакерским атакам, которого завербовали российские спецслужбы».

Также Галкина «стоит за утверждением», что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2010 году якобы встречался с представителями разведки РФ в Праге.

По информации WSJ, между Галкиной и XBT Holding произошел конфликт. В ноябре 2016 году ее уволили, а спустя несколько недель она предоставила информацию «о вовлеченности Webzilla и Губарева» в историю с взломом почты американских демократов. Источник отмечает, что в ноябре 2016 года в полицию кипрского Лимасола от менеджера XBT было подано заявление на Галкину, из которого следовало, что она постоянно опаздывает на работу, иногда появляясь в нетрезвом виде на рабочем месте. Также менеджер сообщил, что «знакомый» женщины угрожал ему «неприятностями», если ей не выплатят компенсацию в 10 тыс. евро.

Напомним, в 2017 году американское издание BuzzFeed разместило компрометирующее досье на Трампа, которое было составлено бывшим офицером британских спецслужб Кристофером Стилом на средства Демократической партии. Губарев в нем был назван лицом, «осуществлявшим связь между спецслужбами РФ и предвыборным штабом Трампа».

После выборов 2016 года в США было проведено расследование, целью которого было доказать «сговор» Трампа с Россией. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера длилось почти два года и стоило федеральному бюджету США 30 млн долларов. Дело закончилось полным провалом: Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы.