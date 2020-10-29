Windows 10 может кардинально поменять внешний вид в 2010 году

Москва, 29 октября. Компания Microsoft готовит обновление для Windows 10, вносящее значительные изменения в интерфейс операционной системы. Об этом сообщил WindowsCentral.

Согласно данным источника тематического ресурса, изменениям во внешнем виде подвергнут большинство ключевых элементов Windows, включая меню «Пуск», центр уведомлений и «проводник». Они получат новый дизайн, анимацию и дополнительные функции.

Обновление имеет кодовое название Sun Valley. Он станет частью Windows 10 Cobalt, запуск которого запланирован на рождественский сезон 2021 года.

В отличии от резкого изменения в дизайне между предыдущими версиями операционной системы, переход от Windows 10 к Cobalt будет более плавным. Интерфейс сохранит общие черты старого интерфейса и сохранит свою узнаваемость для пользователей.