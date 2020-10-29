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Косметолог рассказала о правилах ухода за кожей лица

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Косметолог рассказала о правилах ухода за кожей лица

Москва, 29 октября. Женщины стремятся быть красивыми, поэтому тщательно ухаживают за кожей лица. Дерматолог Ирина Барчукова рассказала, как это делать правильно, передает NGS.RU.

Косметолог считает, что одной из самых главных ошибок женщин в уходе за кожей лица является то, что они часто следуют рекомендациям разных бьюти-блогеров. Она отметила, что в последнее время стали особенны популярны их советы по изготовлению домашних скрабов и масок. Врач пояснила, что такие народные рецепты могут нарушить pH кожи, из-за чего она становится чувствительной и раздражительной.

Дерматолог также не рекомендует использовать аптечную косметику без консультации со специалистами, поскольку не всем подходят одни и те же методы лечения. В некоторых случаях она даже может нанести вред.

Кроме того, косметолог не советует использовать на постоянной основе различные кремы и сыворотки азиатского производства. Некоторые из них имеют очень высокую концентрацию и способствуют появлению аллергии и высыпаний на коже.

"Аптечная и профессиональная косметика имеет другой, специально разработанный состав, более щадящий. Если у вас проблемная кожа, лучше отдать предпочтение ей", — добавила Барчукова.

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