Экологи узнали, что летучие мыши понимают пользу самоизоляции лучше людей

Вашингтон, 29 октября. Летучие мыши умеют соблюдать самоизоляцию при болезни. К такому выводу пришли экологи из университета штата Огайо.

Иногда животные понимают пользу самоизоляции для окружающих гораздо лучше, чем некоторые люди, отметили специалисты. Результаты их исследования опубликованы в издании Behavioural Ecology.

Эксперты установили, что «вампиры» на период болезни отстраняются от других особей. Под пристальным наблюдением экологов находилась 31 самка. Одной группе вводили инъекцию липополисахарида — это вещества, которые позволяют организму активизировать иммунную систему.

Другая группа мышей получала физиологический раствор. Он не оказывал на животных никакого эффекта. После этого испытуемым прикрепили датчик. Оказалось, что «больные» летучие мыши стали меньше контактировать со «здоровыми» сородичами.