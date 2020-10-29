В Сибири наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом

Москва, 29 октября. Продажи подержанных легковушек возросли в Сибири в сентябре. Наибольшее число сделок зафиксировано в Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском крае.

Рост продаж авто в сентябре увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают увеличение числа сделок по покупке автомобилей с валютными колебаниями и ростом цен на машины, пишет «Коммерсант». Также ажиотаж подогрел дефицит новых автомобилей в салонах, который возник на фоне пандемии коронавируса.

Согласно данным «Автостата», наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили с пробегом следующих марок: Toyota (19,4 тыс.), Lada (11,5 тыс.), Nissan (7,7 тыс.), Honda (5,6 тыс.) и Hyundai (3,4 тыс.).