Художник во Владивостоке предложил одеть памятники в новогодние костюмы

Владивосток, 29 октября. Известный художник и глава арт-мастерской «33+1» Павел Шугуров предложил нарядить памятник Борцам за власть Советов в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Соответствующее предложение художник направил руководителю городского совета ветеранов Владивостока Сергею Кондратенко, передает PrimaMedia.

«Просим Вас обсудить и согласовать с представителями совета ветеранов идею временного облачения центральной фигуры горниста мемориального комплекса борцам за власть Советов в костюм Деда Мороза на время размещения праздничных декораций», — говорится в обращении Шугурова.

Свое предложение он аргументировал тем, что один и основных участников освобождения Дальнего Востока от интервентов Павел Постышев вел собственную кампанию по организации новогодних праздников по всей стране в 1935 году.