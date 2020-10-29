Якутская картина «Бой» вошла в шорт-лист Национальной молодежной кинопремии

Москва, 29 октября. Фильм «Бой» включен в шорт-лист отборочного этапа Национальной молодежной кинопремии. Автором киноленты является якутский режиссер Максим Арбугаев.

Картина «Бой» заняла вторую позицию в списке номинантов на награду и поборется за звание лучшего документального фильма. Церемония награждения, на которой станут известны триумфаторы, состоится в столице России 3 декабря. Режиссеры лучших кинолент получат возможность участвовать в международных фестивалях, а их картина будет показана в странах БРИКС.

Всего в шорт-лист попали 15 проектов, которые были разделены на пять разных категорий. Цель Национальной молодежной кинопремии — поддержать молодых и талантливых российских кинорежиссеров.