Бизнес в РФ может получить продленные налоговые каникулы

Москва, 29 октября. Налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса могут продлить до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщило издание «Известия».

Ссылаясь на протокол совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова, издание уточнило, что отсрочка по выплатам затронет большую часть налоговых и страховых взносов за март и первый квартал 2020 года.

Изначально поддержка была введена для 12 наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, однако продленные каникулы коснутся только некоторых из них. В список попали: общественное питание, организация выставок и конференций, предоставление бытовых услуг населению, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность, за исключением санаторно-курортной.