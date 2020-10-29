В Петербурге возбудили дело об убийстве после пропажи трехлетнего ребенка

Санкт-Петербург, 29 октября. Петербургские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи трехлетнего мальчика, которого похитил его отец.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, мать ребенка подала заявление о розыске еще 10 сентября. С отцом мальчика женщина была в разводе.

В августе при процедуре расторжения брака суд Калининского района ограничил 48-летнего и нигде не работавшего отца ребенка в праве встречи с сыном. Было определено, что мальчик должен проживать с матерью в одном из домов по Суздальскому проспекту. Бывший муж матери ребенка получил возможность видеться с сыном два раза в неделю по два часа.

Мужчина отправился на прогулку с сыном 25 августа возле дома бывшей жены. Отец катал ребенка на электрическом самокате и уехал в неизвестном направлении. Местонахождение мужчины и ребенка до сих пор не установлено. Уголовное дело об убийстве было возбуждено в связи с длительностью отсутствия мальчика и в связи с невозможностью установить, где находится его отец.