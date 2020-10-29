Москва, 29 октября. Российская актриса театра и кино Катерина Шпица «соблазнила» поклонников стройными ногами. Кадры знаменитость опубликовала в своем Instagram.

На размещенном в социальной сети фото Шпица позирует в ярком коротком платье и черных босоножках. Знаменитость, облокотившись на стену в коридоре, выглядит весьма эффектно. На втором снимке звезда позирует уже на фоне своего черно-белого портрета.

«Есть люди, которые умеют снимать ноги», — начала свой пост Шпица.

Затем знаменитость перешла на более серьезную тему, связанную со свободой и ограничениями. По ее мнению, несмотря на действующие сейчас ограничения, человек внутри обогащается.

Фолловеры прониклись глубиной мысли звезды и согласились с ее взглядами. Однако некоторых больше привлекла внешность актрисы.

Поклонники пришли в восторг от образа 34-летней теледивы. Многие интернет-пользователи отметили стройные ноги знаменитости и хорошо подобранный образ для выхода в свет. Звезду буквально осыпали комплиментами.

«Есть девушки с волшебными ножками! Твои прекраснейшие!»; «Я гляжу ей в след. Ничего в ней нет! А я все гляжу, глаз не отвожу»; «Катерина, вы богиня! Ваше творчество прекрасно»; «Воооот, шикарное платье на шикарной, стройной девочке!» — пишут пользователи.

Катерина Шпица регулярно публикует фотографии в своем профиле в соцсети, чем радует поклонников. Нередко у знаменитости появляются публикации на животрепещущие темы.