Пушков заявил о планах РКН закрепить наказание за блокировку ресурсов РФ

Москва, 29 октября. Роскомнадзор направил в Совфед письмо, в котором предложил закрепить ответные меры на блокировку российских ресурсов на зарубежных платформах.

«В письме Роскомнадзора <...> речь идет о необходимости законодательной реакции на действия зарубежных платформ, которые функционируют на территории России», — рассказал ТАСС председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что своими действиями зарубежные платформы ограничивают права граждан России на свободное получение информации. По словам Пушкова, произвольная блокировка ресурсов и сайтов РФ западными платформами нарушает принцип свободного доступа к информации, действующий в России.

Член Совфеда уточнил, что сейчас в РФ нет специфического законодательства, которое регулировало бы данный вопрос, и именно такие нормы предлагает закрепить Роскомнадзор. Пушков добавил, что конкретных предложений по нормам в письме РКН не содержится.

Ранее доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Галина Запорожцева рассказала об антироссийской политике западных соцсетей. По ее словам, при помощи Facebook и Twitter ведется информационная война против России.