Раскрыты схемы мошенничества лжемагов во время пандемии

Москва, 29 октября. Лжемаги пользуются COVID-19 в целях мошенничества: с начала пандемии онлайн-продажи «магических» вещей выросли в несколько раз.

Об этом сообщает «Пятый канал». Люди со всей России покупают гадальные карты, свечи с магическими символами, специальные маятники, наборы для проведения ритуалов и изготовления артефактов. Особо популярны карты таро и защитные обереги.

Канал взял короткое интервью у жительницы Санкт-Петербурга, у которой из-за коронавируса возникли проблемы с бизнесом. Женщина оплатила несколько уроков по раскладыванию карт таро за 20 тысяч рублей и теперь сама «предсказывает» будущее.

«Чем больше нестабильность вокруг, тем больше желание обратиться к чему-то непонятному. Человек входит в состояние ребенка, он хочет найти устойчивость и опору», — прокомментировала ситуацию психолог Анастасия Вертинская.

Журналист телеканала связалась с одной из гадалок для диагностики коронавируса по фотографии. Девушка отправила совместное фото с другом, однако лжегадалка посчитала, что на снимке изображен муж корреспондента, и диагностировала им коронавирус. Весь «прием» прошел через мессенджер WhatsApp и обошелся в одну тысячу рублей.

Ранее Сбербанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме. Преступники звонят клиентам и сообщают, что в отношении сотрудника банка заведено уголовное дело. Затем звонит «представитель прокуратуры» и просит клиента прислать деньги на специальный счет.