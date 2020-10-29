Fox News сообщил о пропаже конфиденциальных документов о Хантере Байдене

Вашингтон, 29 октября. Конфиденциальные документы о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США, исчезли во время их транспортировки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Заявление об этом в рамках авторской программы сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, руководство СМИ считало секретные материалы подлинными и достоверными. На следующий день после их отправки служба доставки уведомила телеканал об исчезновении содержимого посылки.

«На этой неделе, в понедельник, мы получили от источника коллекцию конфиденциальных документов о семье Байден», — уточнил Такер.

Организатор транспортировки провел проверку после инцидента. Однако ее результаты оказались неутешительными, так как компания не смогла ничего найти.

Недавно американская газета New York Post провела собственное расследование и опубликовала электронную переписку сына Джо Байдена Хантера с Вадимом Пожарским. Последний является главой украинской компании Burisma. После выхода скандального материала New York Post, Дональд Трамп назвал чету Байденов коррупционерами и обещал заключить под стражу своего соперника в предвыборной гонке, пишет Infox.ru.