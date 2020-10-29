Фотографии со съемок нового сезона «Ведьмака» появились в Сети

Нью-Йорк, 29 октября. Новые кадры со съемок второго сезона сериала «Ведьмак» опубликованы в Сети. На одном из снимков можно заметить актера Имона Фаррена в новой броне.

Эксклюзивные фотографии 28 октября выложил портал Redanian Intelligence. Помимо актера Имона Фаррена, который на фотографии предстал в новой броне Нильфгаарда, в кадре также можно заметить Мими Дивени и Месию Симсон. Последняя, судя по снимку, находится в положении. Эта новость вызвала ажиотаж у фанатов «Ведьмака», ведь известно, что в книгах Сапковского и в игровой адаптации от CD Project Red персонаж Францеска Финдабаир не ждала ребенка.

Точная дата премьеры второго сезона «Ведьмака» пока держится в секрете. Известно лишь, что выход проекта запланирован на 2021 год.