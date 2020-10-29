Стали известны положительные свойства авокадо при борьбе с вирусами

Москва, 29 октября. Авокадо оказывает положительное влияние на иммунную систему человека, сообщила консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Осенью необходимо включить авокадо в свой рацион питания, так как он является отличным средством для укрепления иммунитета, рассказала специалист. В этом фрукте содержится витамины D, E и омега жиры, по словам Сергиенко.

«Витамины D и E — это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет», — объяснила эксперт.

В авокадо есть полиненасыщенные жирные кислоты. Именно они принимают участие во всех процессах организма, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также продлевают жизнь, заявила консультант по лечебному питанию.

Этот фрукт лучше есть в первой половине дня, так как он очень калориен. Если у человека имеются проблемы с печенью, то употребление авокадо нужно ограничить, передает радио Sputnik.