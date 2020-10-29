Роспотребнадзор нашел коронавирусы у российских летучих мышей

Москва, 29 октября. Роспотребнадзор запустил проект по выявлению путей распространения вирусов по стране и обнаружил коронавирусы у летучих мышей.

Об этом сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. Она отметила, что типы коронавирусов пока не установлены.

«Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — отметила Сперанская.

Она добавила, что летучие мыши не опаснее других диких животных вроде лис и ежей, которые тоже являются переносчиками опасных для человека вирусов. Сперанская посоветовала не контактировать с летучими мышами и не разорять их логова.

Исследование Роспотребнадзора продлится еще в течение двух лет.

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