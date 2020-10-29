Обвиняемые в мошенничестве Дрожжина и Цивин вернут имущество Баталовой

Москва, 29 октября. Актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин изъявили желание вернуть имущество семье знаменитого артиста Алексея Баталова, передает «Московский комсомолец».

Помочь им в этом решился юрист Анатолий Кучерена. По его словам, две недели назад супруги обратились к нему за помощью и попросили проконсультировать по процедуре расторжения трех договоров пожизненной ренты. Согласно документам, наследница известного советского актера Мария Баталова в прошлом году передала в собственность Дрожжиной имущество при условии ее содержания до конца жизни.

«Здесь гарантирую своим именем, что они вернут. Никто не будет пытаться имущество перепродать или спрятать», — отметил Кучерена.

Актриса совместно с мужем намерена вернуть семье Баталовых все недвижимое имущество — 1/3 доли в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича, а также апартаменты по 1-му Самотечному переулку.

Чтобы вернуть недвижимость, необходимо подписать соглашение о расторжении договоров. Провести процедуру планировалось в минувшую пятницу, однако подлинники всех документов находятся у следователя, кроме того, на имущество наложили арест. Снять его может как сам следователь, так и по ходатайству вдовы Баталова, уточнил юрист.