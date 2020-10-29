Новый спикер Украины в ТКГ по Донбассу снимался в сериале «Мухтар»

Киев, 29 октября. Новый спикер по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович снимался в сериале «Мухтар».

Арестович активно вступается за бывшего президента Украины Петра Порошенко, поэтому его называют «порохоботом». Он довольно неоднозначная личность. Например, с 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки, однако потом решил сменить службу на более развлекательные занятия.

В период с 2005 по 2014 год Арестович снимался в кино и сериалах, например, «Возвращение Мухтара», «Брат за брата», а также вел психологические тренинги. «Разносторонняя» личность во время Евромайдана начал позиционировать себя как военный эксперт, делал прогнозы по поводу Донбасса, пишет «Русская весна».

Прославился Арестович еще скандальными заявлениями. В частности, он признался, что, выступая на украинских каналах с похвалой Порошенко, врал с 2014 года.

«Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины… Теперь о моей истинной позиции. Я — не патриот. Причем, не только Украины, а и любого национального государства, как такового», — объяснил новый спикер Киева в ТКГ.

Впрочем, после таких одиозных выступлений появляться на экранах ТВ он меньше не стал и продолжил высказывать свои «экспертные» мнения.