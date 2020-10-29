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Депутат Госдумы Фаррахов предложил создать новый закон о закупках лекарств

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Депутат ГД Фаррахов предложил создать новый закон о закупках лекарств

Москва, 29 октября. Закупка больницами инновационных лекарств требует «концептуально нового закона». Об этом «Парламентской газете» заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Депутат пояснил, что настоящее законодательство не всегда позволяет обеспечить больницы и поликлиники необходимыми новыми препаратами. Поэтому госзакупки лекарственных средств требуют качественно новых подходов в регулировании.

«Мы же говорим об изменениях не по формальным признакам, а с точки зрения повышения доступности инновационных препаратов. Вполне возможно, придется формировать иное правовое поле, за пределами ФЗ №44», — подчеркнул Фаррахов.

Он отметил, что собирается предложить рассмотреть возможность создания нового закона о закупке лекарств на заседании межфракционной рабочей группы по вопросам обеспечения препаратами граждан РФ. Встреча должна состояться 29 октября в Государственной думе.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Согласно распоряжению главы государства, пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, будут обеспечены бесплатными медикаментами, пишет RT.

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