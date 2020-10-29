Российский процессор «Эльбрус-32С» станет одним из быстрейших в мире

Москва, 29 октября. Новейший российский процессор «Эльбрус-32С» будут производить по 6-7 нм техпроцессу. Работы закончатся в 2025 году.

Об этом сообщил глава компании-производителя МЦСТ Александр Ким. Он отметил, что мощный процесс необходим для внедрения высокопроизводительных вычислений и систем хранения данных в новые государственные проекты.

Новинка станет самым быстрым процессором, производимым компанией, и одним из быстрейших процессоров в мире. Сейчас самым мощным продуктом МЦСТ считается Эльбрус 8SV.

Окончание разработки нового чипа запланировано на 2025 год.

Ранее РЖД закупило пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей. ПК предназначаются для 230 филиалов РЖД в России.