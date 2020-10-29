Россиян предупредили о новом трюке телефонных мошенников

Москва, 29 октября. Люди, когда видят звонок со своего номера, отвечают на него из-за любопытства. Почему этого не следует делать рассказал менеджер Сергей Бодров.

Мошенникам для того, чтобы позвонить с такого же номера телефона, как и у пользователя, достаточно совершить ряд простых действий, сообщил агентству «Прайм» менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

«Вообще для этой цели мошенники могут использовать любые номера, от номеров экстренных служб до номеров, которые выглядят как служба поддержки банка или другие спецномера», — отметил он.

Злоумышленники для подмены номера применяют специальные сервисы IP-телефонии. Они позволяют менять номер смартфона на произвольный при звонке через сервис в браузере, пояснил специалист.

Чтобы не допустить общения с мошенниками нужно соблюсти несколько правил. Во-первых, необходимо установить программу-определитель номера. А во-вторых, не перезванивать на незнакомые номера телефонов, заключил Бодров.