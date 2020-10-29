Японский премьер пообещал заключить с РФ договор по Курилам

Москва, 29 октября. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал решить территориальный спор по Курилам и заключить с Россией мирный договор.

Японский премьер, выступая на пленарном заседании верхней палаты парламента, заявил, что считает предметом переговоров с Россией определение принадлежности всех островов южной части Курил.

«Мы последовательно придерживаемся курса на то, чтобы решить территориальный вопрос и заключить с Россией мирный договор», — сказал Есихидэ.

Он добавил, что в ходе прошедшего в сентябре телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была подтверждена договоренность о продлении диалога по всем проблемам, в том числе заключения мирного договора.

На протяжении нескольких десятков лет отношения Японии и России омрачены отсутствием мирного договора. Токио утверждает, что южные острова Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — принадлежат им. Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что эти острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.