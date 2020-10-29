Лена Миро высказалась о возможном возвращении Прилучного к Муцениеце

Москва, 29 октября. Блогер Лена Миро считает слухи о возвращении Павла Прилучного к Агате Муцениеце сомнительными.

Об этом она сообщила в своем блоге. Она считает, что Прилучный не может рассматривать кандидатуру Муцениеце из-за ее возраста.

«Так бывает только в куриных снах, а наяву, даже если Павлик и выставил Мирославку из дома, старую Мученицу он точно не хочет — зачем? Вокруг полно молодых и задорных девок!» — написала Миро.

Блогер предположила, что Прилучный ушел от Карпович из-за того, что она настаивала на свадьбе. В таком случае, актер должен уйти в загул, что не совпадает с образом жизни Муцениеце.

«Если Прилучный и в самом деле послал лесом деятельную мадам Карпович с ее матримониальными совместными планами, то теперь он уйдет в загул, в котором полинявшей Мученице нет места. Да и нафига она нужна — вся в соплях и слезах», — едко отметила Лена Миро.

Информация о разрыве Павла Прилучного и Мирославы Карпович появилась 28 октября. По слухам, причиной разлада стала фотосессия актрисы в свадебном платье, после чего пошли слухи о грядущем празднестве. Актер не выдержал давления и предпочел прекратить отношения.