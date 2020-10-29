Названы города России с лучшей экологией

Москва, 29 октября. Россияне назвали Тюмень и Казань городами с лучшей экологией, самыми загрязненными населенными пунктами — Тольятти и Рязань, говорится в исследовании Superjob.

Аналитики выясняли, как россияне оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по некоторым категориям: качество воздуха, воды, продуктов питания и чистота.

«Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией по мнению жителей, Тольятти и Рязань — самые загрязненные города», — говорится в материале по результатам исследования.

При этом, по мнению соотечественников, самая чистая вода в Иркутске и Красноярске, чистый воздух и качественные продукты питания — в Тюмени и Краснодаре, лучше еда только в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах.

Что касается Москвы и Петербурга, то почти половина жителей этих городов считают экологическую обстановку в них нормальной. Отмечается, что тех, кто видит положительные изменения в сфере экологии, становится с каждым годом больше.

В исследовании участвовали по полторы тысячи представителей экономически активного населения Москвы и Петербурга, по тысяче из городов-миллионников и по 700 из городов-полумиллионников.