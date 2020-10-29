В Совфеде решат, как определять сумму компенсации морального вреда

Москва, 29 октября. Для упрощения работы судов в Совфеде обсудят универсальные «отправные точки» для определения суммы компенсации морального вреда.

Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова изданию «Парламентская газета». Она сообщила, что по вопросу проведена серьезная работа, а 29 октября будет финальное обсуждение всех предложений.

«Вопрос очень серьезный и сложный — каждое дело глубоко индивидуально, и создать какой бы то ни было универсальный «калькулятор», в который можно ввести ключевые параметры инцидента и получить готовую сумму компенсации, невозможно», — отметила Рукавишникова.

Она рассказала, что сейчас суды определяют размер компенсации по степени вины и умысла, возможности предотвратить неприятные последствия и далее. Рукавишникова надеется, что Совфед подготовит рекомендации для подобных случаев. При этом будут обсуждаться конкретные суммы.

Ранее Министерство юстиции РФ поделилось проектом онлайн-участия в судебных заседаниях. К уже привычным онлайн-заседаниям добавится возможность использовать средства личной коммуникации, такие как смартфон и планшет, для связи с судом. Таким образом на заседании смогут присутствовать и свидетели.