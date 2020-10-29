Раскрыты пять признаков бессимптомного течения COVID-19

Москва, 29 октября. Некоторые люди переносят коронавирус в легкой форме, сравнимой с обычным ОРВИ. Издание «Телеграф» назвало пять признаков бессимптомного течения COVID-19.

Одним из признаков того, что человек заразился коронавирусом является временная потеря обоняния и чувства вкуса. Слабость и усталость также могут говорить о заболевании COVID-19.

Кроме того, на коронавирусную инфекцию может указывать продолжительность заболевания. Обычно при ОРВИ человек болеет не больше недели, при коронавирусе этот срок увеличивается. Об этом заболевании может свидетельствовать диарея, боли в животе, конъюнктивит.

Врач-биофизик Нелли Соседова ранее заявляла, что особую опасность может представлять и пневмония. Она способна развиваться при коронавирусе без каких-либо внешних признаков. Бессимптомное течение пневмонии поможет выявить компьютерная томография, сообщает Infox.ru.