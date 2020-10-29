Новая система начисления пенсий «по рангам» предложена в ГД РФ

Москва, 29 октября. Госдума РФ предложила ввести новую систему начисления пенсий «по рангам». Об этом заявил первый зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников.

Даже специалисты путаются в действующей на данный момент системе баллов при начислении пенсии, сообщил РИА Новости парламентарий. Он отметил, что начисление нужно проводить по разрядам.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — рассказал Калашников.

Существует определенный перечень показателей, определяющий человека в тот или иной ранг, подчеркнул первый зампред комитета ГД по экономической политике.