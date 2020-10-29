Спецслужбы США вновь допрашивали российского журналиста в Нью-Йорке

Вашингтон, 29 октября. Российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова вновь допрашивали сотрудники спецслужб Соединенных Штатов. Это произошло в аэропорту Нью-Йорка.

Информация о допросе россиянина американскими спецслужбами появилась на странице посольства РФ в Вашингтоне в Facebook. Россиянина допросили 28 октября, допрос длился почти час.

«Почти час он вынужден был отвечать на вопросы о профессиональной журналистской деятельности. Подчеркнем, что Рожков покидал территорию Соединенных Штатов по завершении работы над документальным фильмом об Америке», — говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили, что Рожков также подвергся многочасовому допросу, когда прибыл в США (15 октября).

Российское посольство в США «решительно осуждает очередную провокацию» со стороны американских спецслужб против гражданина РФ.