Климкин рассказал, как вернуть под контроль Киева границу в Донбассе

Киев, 29 октября. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как можно вернуть под контроль границу в Донбассе.

Бывший дипломат считает необходимым договориться о «совершенно разумном и действенном, хотя и относительном небольшом международном компоненте». Одним из вариантов, по его мнению, может быть международная администрация с полицейским компонентом, военными советниками, которые возьмут на себя ответственность и управление этим процессом.

«Если у вас есть международный контроль границ — я подчеркиваю, международный контроль границ отнюдь не противоречит «Минску», мы долго обсуждали это на нормандских встречах министерского формата, — это как раз возможность выйти из этой дилеммы», — заявил Климкин в беседе с изданием Obozrevatel.

Он добавил, что сначала это может быть международный контроль с Киевом, а после выборов граница переходит полностью под контроль украинских властей. Такой вариант может быть, однако необходим международный компонент, которому будут доверять в Киеве, убежден Климкин.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.