Американцы испугались секретного советского оружия

Вашингтон, 29 октября. Американцы раскрыли секретные материалы, где рассказывалось о секретном советском оружии, похожем на НЛО.

Документы, связанные с запуском ракет средней дальности РСД-10 «Пионер», попали в распоряжение журнала The Drive. Согласно им, во время учений американские летчики заметили необычный светящийся объект. Аналитики разведки США предположили, что могло быть средство защиты от спутниковой системы обнаружения и средств ПРО.

Летчики наблюдали на горизонте постепенно увеличивающуюся белую сферу, напоминающую купол. Сначала он был непрозрачным, но постепенно становился невидимым. Во время этого его края начинали светиться, образуя дугу в форме радуги. При этом купол был больших размеров, занимая половину неба. Обычно он появлялся на 20 минут, но некоторые летчики наблюдали его полчаса. Обычно это происходило в темное время суток.

То же явление описал летчик-испытатель Роберт Хопкинс в своей книге «KC-135. Больше, чем просто заправщик». Он наблюдал купол в 1988 году над территорией СССР на Дальнем Востоке. Купол закрывал практически все небо и приближался к самолету автора. Однако полупрозрачная стена пересекла его траекторию и не причинила ему время.

Как пишет «Утро.ру», в Пентагоне выяснили, что появление купола связано с испытаниями РСД-10, хотя он появлялся не всегда. Иногда он появлялся до испытаний ракеты, иногда после.