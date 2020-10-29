Инфекционист Чуланов оценил скорость распространения коронавируса

Москва, 29 октября. Коронавирус имеет эпидемический потенциал, превосходящий грипп. Об этом РИА Новости рассказал главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Ученый отметил, что в настоящий момент значение индекса распространения коронавируса без ограничительных мер равно 4-5. Он уточнил, что такой показатель является высоким.

«Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешел в формат пандемии», — добавил Чуланов

Профессор также считает, что у COVID-19 есть сходства с Испанским гриппом. Он пояснил, что обе инфекции передаются воздушно-капельным путем и являются респираторными.

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что правильно сделанная вакцина при 70-75% привитых может дать людям гарантию безопасности в период пандемии, пишет Infox.ru.